Ударил ножом незнакомку. Подозреваемого в убийстве орловца отправили в СИЗО

30.3.2023 | 12:02 Новости, Происшествия

Жителя Орловской области обвиняют в убийстве 41-летней женщины.

Инцидент произошел в поселке Глазуновка. Обвиняемый распивал спиртное в квартире приятеля, когда в гости пришла незнакомая ему 41-летняя женщина. После словесного спора о злоупотреблении алкоголем мужчина схватил нож и дважды ударил женщину в грудь.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Во время следственных действий задержанный сознался в содеянном и продемонстрировал, как расправился с женщиной.

В настоящее время мужчину поместили в СИЗО. Расследование продолжается, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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