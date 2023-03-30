Управление по тарифам пошло на повышение статуса

Губернатор решил увеличить количество профильных департаментов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Положение о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Орловской области». Новая структура сменит областное управление по тарифам и ценовой политике. Ранее по подобному пути на повышение пошло, к примеру, управление культуры и архивного дела, превращенное губернатором в департамент культуры. Словом, число департаментов в областной администрации в этом году стабильно растет, повышая служебный статус их руководителей.

Согласно постановлению губернатора департамент государственного регулирования цен и тарифов является органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. Его основные функции будут заключаться в выработке региональной политики и нормативного правового регулирования. Также новый департамент получит правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в области государственного регулирования тарифов на товары и услуги.

Департамент будет участвовать в реализации на территории Орловской области единой государственной политики в подведомственных сферах деятельности в рамках своей компетенции. Он имеет право разрабатывать и вносить на рассмотрение губернатору и в правительство Орловской области проекты правовых актов в подведомственных сферах деятельности, в том числе предложения об утверждении индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Сотрудники новой структуры будут вести мониторинг применения предельных максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Орловской области. Департамент также будет устанавливать тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе тарифы и индивидуальную плату за подключение и технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Он же утверждает производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения и осуществляет контроль за их выполнением.

Также департамент будет утверждать предельные тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и производственные программы предприятий, работающих в этой же сфере. В целом новая структура получила около сотни полномочий, в целях реализации которых она имеет право принимать решения и выдавать предписания, обязательные для исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями.

Департамент возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее губернатором. Подчиняется он непосредственно первому заместителю губернатора в правительстве Орловской области. Для определения основных направлений деятельности департамента и принятия решений об утверждении цен и тарифов и их предельных уровней образуется коллегиальный орган (правление) общей численностью не более девяти человек.

ИА «Орелград»