Двое пострадали в лобовом столкновении на «Орел — Тамбов»

Авария произошла утром 31 марта.

Автомобиль «Сузуки Гранд Витара» под управлением 60-летнего мужчины двигался в направлении Ливен. Примерно в 6:25 на 123 километре трассы водитель выехал на встречную полосу для обгона. Там произошло столкновение с «Газель Некст», двигавшейся в сторону Орла.

«В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его пассажир — женщина 1968 г.р. Они доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»