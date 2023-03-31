Двое пострадали в лобовом столкновении на «Орел — Тамбов»

31.3.2023 | 12:31 Новости, Происшествия

Авария произошла утром 31 марта.

Автомобиль «Сузуки Гранд Витара» под управлением 60-летнего мужчины двигался в направлении Ливен. Примерно в 6:25 на 123 километре трассы водитель выехал на встречную полосу для обгона. Там произошло столкновение с «Газель Некст», двигавшейся в сторону Орла.

«В результате ДТП пострадали водитель иномарки и его пассажир — женщина 1968 г.р. Они доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

Фото «Принт ТВ»
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