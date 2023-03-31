Глава СКР поручил доложить о ситуации со спорным строительством дороги в Орле

31.3.2023 | 13:55 Закон и порядок, Новости

Александр Бастрыкин ждет от орловских коллег тщательного изучения доводов граждан о нарушении их прав.

Руководитель СУ СК России по Орловской области Петр Юдин должен предоставить доклад по строительству дороги по улице Орловских партизан до Московского шоссе и улицы Космонавтов.

Жители нескольких домов утверждают, что объект опасен для них. У здания №5 отсутствует тротуар, поэтому люди выходят из подъезда фактически на дорогу.

«А при увеличении интенсивности движения автомобилей это не безопасно, особенно для детей», — заявили орловцы в обращении к главе СКР.

Кроме того, граждане опасаются разрушения одного из домов. Недовольны планируемой вырубкой 370 деревьев. Их не устраивает активное движение транспорта у спортивной площадки. По словам орловцев, есть другие варианты сделать проезд к ЖК «Солнечный берег», не нарушая их права.

Напомним, проект дороги был презентован в октябре 2021 года. По информации администрации Орла, это единственное доступное решение, реализация которого не растянется на десятилетие. Проезд с улицы Бурова невозможен из-за  большого количества инженерных сетей, с Кузнецова – необходимо изъятие частных домовладений, строительство эстакады.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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