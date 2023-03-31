Изменения в архитектурные облик Красного моста поддержаны

На сессии Горсовета 31 марта решено сохранить исторический облик. С оговорками …

Объект культурного наследия ждет замена некоторых конструкций, а также обновление фасада, уточняет пресс-служба Горсовета Орла. Все работы не должны нарушать исторический облик Красного моста.

Проект реставрации на сессии представил специалист городского управления градостроительства. По его словам, в ходе обновления моста предстоит сохранить русловые и береговые опоры, добавив конструкции для расширения дорожного полотна на консолях. На фасаде расчистят элементы по внешнему контору трех лестниц, подлежащих консервации. Также заменят известняковую облицовку на имитацию натурального камня. Своды и стены выполнят штукатурной кладкой.

Что касается ограждений, то их решено сделать, как упрощенную версию моста 1949-1950 гг. От декоративных накладных элементов пришлось отказаться – в архивах так и не нашли четких картинок этих фрагментов.

«Как мы услышали, все будет «подгоняться», чтобы сохранить исторический облик и, чтобы тот материал, о котором идет речь соответствовал той штукатурке, которая была нанесена в 19 веке. Однако, вместе с коллегами-депутатами и администрацией проконтролируем, чтобы так оно и было», — резюмировал заместитель председателя городского Совета Владимир Негин.

По итогам заседания депутаты приняли изменения в архитектурные облик Красного моста.

Мост закрыли в феврале 2021 года. Реконструкцию должны были завершить осенью 2022. Однако белгородское ООО «Ремспецмост», подписавшись на контракт на 1,4 млрд рублей, не справилось с задачей. Компания — банкротст, директор — в тюрьме за мошенничество. Новый подрядчик — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Цена завершения работ — 1,528 млрд рублей. Мост обещают сдать в ноябре 2023 года. Многим орловцам уже не столько интересен исторический облик, сколько наличие любого действующего моста.

ИА «Орелград»