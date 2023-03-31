Коррупционный скандал разгорается в Орловском ГАУ

31.3.2023 | 13:33 Новости, Происшествия

СМИ выяснили вуз, декан которого обвиняется во взяточничестве.

По данным «Первого областного», фигурантом уголовного дела стал сотрудник ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина. Восемь уголовных дел объединены в единое производство. По данным правоохранителей, подозреваемый с октября 2019 по декабрь 2020 года, используя служебное положение, склонил коллег  к совершению незаконных действий. Пятеро студентов получили положительные оценки по зачетам и экзаменам, а также «защитили» курсовые работы без реальной проверки знаний. Такая «помощь» декана обошлась студентам в 180 тысяч рублей.

Утром 31 марта СУ СК России по Орловской области сообщил о задержании подозреваемого. Следствие настаивает на заключении его под стражу.

ИА «Орелград»

 

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