Коррупционный скандал разгорается в Орловском ГАУ

СМИ выяснили вуз, декан которого обвиняется во взяточничестве.

По данным «Первого областного», фигурантом уголовного дела стал сотрудник ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина. Восемь уголовных дел объединены в единое производство. По данным правоохранителей, подозреваемый с октября 2019 по декабрь 2020 года, используя служебное положение, склонил коллег к совершению незаконных действий. Пятеро студентов получили положительные оценки по зачетам и экзаменам, а также «защитили» курсовые работы без реальной проверки знаний. Такая «помощь» декана обошлась студентам в 180 тысяч рублей.

Утром 31 марта СУ СК России по Орловской области сообщил о задержании подозреваемого. Следствие настаивает на заключении его под стражу.

ИА «Орелград»