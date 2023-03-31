Орловские педагоги успешно выступают на конкурсах профмастерства

31.3.2023 | 9:03 Новости, Образование

После региональных этапов они будут представлять регион в финальных испытаниях.

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы «Леонардо» Владимир Бутырин стал абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Орловский педагог в сентябре отправится в Московскую область для участия в финальном этапе престижного конкурса профмастерства.

Кроме того, завершились состязания педагогов дополнительного образования. Финалистами конкурса «Сердце отдаю детям – 2023» стали восемь специалистов. Во втором  туре педагоги выполняли тестовые задания, состязались в «многоборье» и высказали свои идеи о роли патриотического воспитания в формировании личности обучающегося в организации дополнительного образования. Абсолютным победителем стала тренер-преподаватель МБОУ «Городской спортивно-оздоровительный центр» Васильева Галина Геннадьевна.

ИА «Орелград»

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