Орловские педагоги успешно выступают на конкурсах профмастерства

После региональных этапов они будут представлять регион в финальных испытаниях.

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы «Леонардо» Владимир Бутырин стал абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Орловский педагог в сентябре отправится в Московскую область для участия в финальном этапе престижного конкурса профмастерства.

Кроме того, завершились состязания педагогов дополнительного образования. Финалистами конкурса «Сердце отдаю детям – 2023» стали восемь специалистов. Во втором туре педагоги выполняли тестовые задания, состязались в «многоборье» и высказали свои идеи о роли патриотического воспитания в формировании личности обучающегося в организации дополнительного образования. Абсолютным победителем стала тренер-преподаватель МБОУ «Городской спортивно-оздоровительный центр» Васильева Галина Геннадьевна.

ИА «Орелград»