Орловских водителей предупреждают о рисках на дорогах

Автоинспекция советует уменьшить скорость и увеличить дистанцию.

В Орловской области на фоне выпадения мокрого снега резко ухудшилась дорожная обстановка. В региональном ГИБДД просят водителей быть осторожнее.

В частности, в связи с ухудшением погоды автолюбителям настоятельно рекомендуют при движении по скользким дорогам сменить стиль вождения. Необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию. По возможности лучше пересесть на общественный транспорт.

Пешеходам также необходимо быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках общественного транспорта. Не стоит надеяться на реакцию водителя – тормозной путь на мокрой и скользкой дороге существенно увеличивается.

Добавим, что в Орловской области до конца дня сохраняется вероятность выпадения осадков в виде снега и мокрого снега.

ИА «Орелград»