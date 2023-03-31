Орловских водителей предупреждают о рисках на дорогах

Автоинспекция советует уменьшить скорость и увеличить дистанцию.
В Орловской области на фоне выпадения мокрого снега резко ухудшилась дорожная обстановка. В региональном ГИБДД просят водителей быть осторожнее.
В частности, в связи с ухудшением погоды автолюбителям настоятельно рекомендуют при движении по скользким дорогам сменить стиль вождения. Необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию. По возможности лучше пересесть на общественный транспорт.
Пешеходам также необходимо быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках общественного транспорта. Не стоит надеяться на реакцию водителя – тормозной путь на мокрой и скользкой дороге существенно увеличивается.
Добавим, что в Орловской области до конца дня сохраняется вероятность выпадения осадков в виде снега и мокрого снега.
ИА «Орелград»