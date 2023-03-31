Замечания за соцсети получают от начальников 3% орловцев

Каждая четвертая компания запрещает пользоваться соцсетями на рабочем месте.

Также работодатели вводят запреты на неэтическое поведение и публикации. По данным мартовского опроса сервиса SuperJob, в Орле замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали лишь 3% опрошенных. Чаще отчитывают мужчин, чем женщин.

Еще одна тенденция – чем выше у сотрудника заработок, тем больше претензий предъявляет начальник к соцсетям подчиненного. При этом большинство работающих жителей Орла ни разу не отчитывались за свою интернет-активность перед работодателями.

ИА «Орелград»