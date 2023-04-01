Клычков напомнил, что на Орловщине самые вкусные яблоки

Глава региона подчеркнул, что в условиях санкций возможно развитие бизнеса.

В ходе вечернего эфира 31 марта губернатор Орловской области сообщил, что ушла из жизни крупный ученый в области селекции и биологии плодовых культур, Почетный гражданин Орловской области Аделина Колесникова. Однако ее труд продолжить жить.

«ФГБНУ ВНИИСПК – это хороший фундамент в Орловской области как ягодных, так и плодовых культур, — подчеркнул губернатор. — В Дмитровском районе сейчас идет закладка 400 гектаров яблоневых садов. В 2022 было высажено 40. На фоне того, что у нас не поступают польские яблоки, какие-то иные, это возможность для наших селекционеров, нашего бизнеса эту нишу занять и работать. Я всегда всем говорю, что на Орловщине самые вкусные яблоки. Это нужно развивать», — подчеркнул глава региона.

Напомним, аналогичную мысль в недавнем интервью высказывал замгубернатора по АПК Сергей Борзенков. По мнению чиновника, если еще пять лет назад инвесторы не хотели вкладываться в садоводство, то в настоящее время идут охотно. Это востребованное и высокомаржинальное направление, которое имеет государственную поддержку, отметил Сергей Борзенков. В 2022 году в регионе было заложено 126 га новых садов интенсивного типа.

ИА «Орелград»