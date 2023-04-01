Ушла от бабушки: потерявшуюся девочку вернули родителям

Плачущего ребенка у трассы обнаружили орловские полицейские.

Вечером 30 марта на границе Орловской и Тульской областей, у трассы рядом с лесопосадкой, экипаж ДПС заметил плачущую девочку. На вид ей было 7-8 лет.

Подъехав, инспекторы Виктор Александров и Михаил Ештокин выяснили, что школьница гостила у бабушки в деревне в Тульской области, рядом с Мценским районом. В какой-то момент она решила сама вернуться домой — незаметно ушла, пока бабушка занималась домашними делами во дворе. К моменту, когда ее заметили полицейские, прошла примерно полтора километра.

Ребенка доставили в МО МВД России «Мценский». Здесь выяснили контакты ее родителей и адрес проживания. На профилактическом учете семья не состоит.

Оказалось, что мама и папа не знали об исчезновении дочери. Бабушка ничего им не сказала, так как была уверена, что найдет внучку сама, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»