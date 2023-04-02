Автопробег в честь Победы организуют в Орловской области

Решение о проведении патриотической акции приняли профсоюзы.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области, президиум этой организации принял решение о проведении патриотической акции. К слову, проведение таких профсоюзных акций в регионе давно стало доброй традицией. В этом году их будет несколько, а первым мероприятием в череде запланированных станет автопробег по местам боевой славы Орловской области. Он будет посвящен празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

«Автопробег запланирован на 4 мая, — рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Орловской области. — В этот день с 8.30 все участники автопробега собираются возле Орловского военно-исторического музея. В 9 часов утра начнется экскурсия по музею, во время которой ребята познакомятся с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне».

Затем автопробег отправится по запланированному маршруту Орел-Глазуновка с остановками и митингами в следующих населенных пунктах: братское захоронение в деревне Малая Куликовка Орловского округа, п памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Калинино Орловского округа, мемориал «Скорбящая мать» в поселке Змиевка, братское захоронение в поселке Куракинский Свердловского района, братская могила советских воинов на площади Боевой славы в поселке Глазуновка.

«Общая протяженность маршрута составит 170 километров, — уточнили в Федерации профсоюзов. — Принять участие в автопробеге предлагается молодежным советам всех областных организаций. Заявки на участие следует направлять до 18 апреля в отдел организационной работы и кадров ФПОО».

ИА «Орелград»