Сироте из Нарышкино велели выдать жилье

Орловские чиновники в очередной раз проиграли суд о жилье для детей-сирот.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Урицкого межрайонного прокурора к администрации Урицкого района о понуждении к совершению действий по предоставлению благоустроенного жилого помещения. Проще говоря, прокуратура заступилась за местного жителя, имеющего статус ребенка-сироты. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее была проведена проверка по обращению сироты о том, что местные чиновники до сих пор не выдали благоустроенное жилье, положенное по закону от государства. Решить вопрос без суда не удалось.

В обоснование иска прокурор указал, что в соответствии с распоряжением главы Урицкого района еще в 2015 году сироту поставили на учет как лицо, имеющее право на предоставление благоустроенного жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда. Интересы администрации в суде представляла сотрудница сектора опеки и попечительства отдела образования. Она возражала против удовлетворения исковых требований.

Одним из аргументов стало то, что «внеочередным предоставлением жилья будут нарушены права других детей, являющихся лицами из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которые стоят в очереди на получение жилья». Однако районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и возложил на администрацию Урицкого района обязанность предоставить сироте жилье по договору найма специализированного жилого помещения в размере 33 квадратных метра.

В случае отсутствия жилья указанного метража, в соответствии с региональным законом чиновникам разрешено уменьшить его не более чем на 5 квадратных метров или увеличить не более чем на 12 квадратных метров. В данном случае решающим фактором станут технические параметры многоквартирного или другого жилого дома, в котором сироте предоставят квартиру. Решение еще не вступило в законную силу, следовательно, чиновники могут попытаться его обжаловать.

Напомним, вопросы предоставления благоустроенного жилья детям-сиротам стали предметом обсуждения на итоговом заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Было отмечено, что в минувшем году сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на территории региона было предоставлено 238 жилых помещений. С 2022 года реализуется разработанный по предложению прокуратуры региональный закон, предусматривающий выдачу детям-сиротам жилищных сертификатов.

«В прошлом году их выдано 17, все граждане приобрели жилье, — отметили по этому поводу в пресс-службе прокуратуры региона. — По мерам прокурорского реагирования в этом году в полтора раза увеличен объем средств регионального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот. На приобретение жилья будет потрачено свыше полумиллиарда рублей. Этот вопрос остается на контроле прокуратуры».

ИА «Орелград»