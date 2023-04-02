В Орле обсудят русско-турецкие и русско-крымские войны

Участники круглого стола обсудят борьбу России за выход к южному рубежу.

Круглый стол «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI–XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России» пройдет в Орле 2-3 июня 2023 года. Как сообщили в Орловском областном краеведческом музее, мероприятие будет приурочено к 468-летию Судбищенской битвы. Напомним, она состоялась на территории современной Орловской области в 1555 году. Последние два года на месте этой битвы проводились археологические раскопки, было найдено несколько тысяч артефактов.

Организаторами круглого стола выступят Орловский краеведческий музей, Институт археологии РАН, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева и Орловское краеведческое общество. Цель мероприятия заявлена так: интеграция результатов теоретической и практической научной деятельности в области изучения актуальных проблем военной истории. Также запланирован обмен научной и научно-методической информацией и практическим опытом в сфере музеефикации и мемориализации памятников военно-исторического прошлого России. Последний вопрос будет рассмотрен в контексте деятельности военно-исторических музеев и музеев-заповедников, работы археологических экспедиций, клубов военно-исторической реконструкции, подростковых и детских военно-патриотических клубов.

«К участию в работе круглого стола приглашаются: представители российского научного сообщества, преподаватели высших учебных заведений, научные сотрудники музейных учреждений, археологи, представители клубов военно-исторической реконструкции, члены поисковых отрядов, участники детских военно-патриотических клубов, историки, искусствоведы и краеведы», — сообщили в краеведческом музее.

В рамках работы круглого стола планируется обсуждение большого количества тем, таких как «Россия в геополитической системе XVI-XVIII вв.», «Россия и Крымское ханство в XVI-XVIII вв.», «Русско-турецкие войны XVII-XVIII вв.». Также участники обсудят вопросы эволюции военного дела в XVI-XVIII веках, формирование этнокультурной специфики южнорусского порубежья в XVI-XVIII веках (казачество и однодворцы», засечные линии юга России как объекты музеефикации, военную археологию позднего средневековья и раннего нового времени, фестивали исторической реконструкции как способ мемориализации военной истории. Количество секций и их тематика будут уточнены после получения материалов от участников круглого стола.

ИА «Орелград»