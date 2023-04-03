Клычков показал на карте, какие дороги будут ремонтировать

Губернатор Орловской области опубликовал основные объекты на 2023 год.

На ремонт автомобильных дорог регионального значения будет направлено 1,9 млрд рублей. Андрей Клычков подчеркнул, что это рекордная сумма за последние годы.

«Общая протяженность отремонтированных дорог составит около 200 километров, но эта цифра не окончательная – за счет экономии средств мы будем добавлять новые участки», — отметил губернатор Орловской области в соцсетях.

Андрей Клычков подчеркнул, что выбирали самые проблемные участки, по которым идет интенсивное движение. Также он уточнил, что ремонт автомобильных дорог в регионе ведётся и в рамках других программ, федеральных и областных. Андрей Клычков обещал оперативно сообщать о планах и ходе работ.

Напомним, на минувшей неделе глава региона посетил Ново-Образцово в Орловском муниципальном округе. С жителями обсудили плачевное состояние дорожной сети поселка. Губернатор поручил профильному департаменту оценить объемы и подготовить необходимые предложения.

ИА «Орелград»