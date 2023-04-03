Свиньи стали лидерами при согласовании маршрутов перевозок

Около четырех миллионов животных охватили согласования Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, сотрудниками этого ведомства в текущем году согласованы маршруты перевозки уже около четырех миллионов различных животных из Орловской и Курской областей. В ведомстве пояснили, что это обязательная процедура. По закону перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами госветнадзора маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

«Согласование маршрутов перевозки животных производится с учетом регионализации и обязательного выполнения хозяйствующими субъектами ряда условий, направленных на предотвращение распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, — рассказали в ведомстве. — С начала года в Управление Россельхознадзора поступило 607 заявлений на согласование маршрутов перевозки животных из Орловской и Курской областей в другие регионы».

Несомненными лидерами перевозок стали свиньи – по результатам рассмотрения заявлений специалисты согласовали маршруты перевозки более 3,9 миллиона голов пользовательских и убойных свиней. Кроме того, разрешения на перевозку были выписаны на 511 тысяч голов птицы, 59 тысяч голов крупного рогатого скота, 119 лошадей и 9,1 миллиона инкубационных яиц. В целом животных перевезли в 30 регионов страны, в том числе в Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Вологодскую, Ивановскую, Оренбургскую, Смоленскую, Саратовскую, Ульяновскую, Тамбовскую, Тульскую области, в Татарстан и другие субъекты РФ.

«Кроме того, Управлением Россельхознадзора рассмотрено пять заявлений о согласовании маршрутов перевозки экзотических животных и птиц, а также животных, используемых для культурно-зрелищных целей, — добавили в ведомстве. — По результатам рассмотрения 44 заявлений Управлением Россельхознадзора выданы отказы в согласовании маршрутов перевозки животных по причине отсутствия необходимых данных об отправителе/получателе отправляемых животных или в связи с неблагополучием территории, по которой должен проходить маршрут перевозки».

ИА «Орелград»