Теплоэнергетики предупреждают жителей Орла о возможном шуме

Работы на ТЭЦ связаны с плановой очисткой и консервацией оборудования.

В филиале АО «Квадра» сообщают, что в период с 3 по 6 апреля с 8.00 до 20.00 на Орловской ТЭЦ будут выполнять плановые работы. Речь идет об очистке генерирующего оборудования от отложений с помощью пара и кислорода. Работы будут сопровождаться шумом. Его уровень не превысит допустимых норм, уверяют в организации.

«Все это повышает надежность и эффективность работы оборудования, и гарантирует качественное энергоснабжение потребителей», — говорится в сообщении Орловского филиала АО «Квадра».

Отметим, шум ТЭЦ иногда становится поводом для беспокойства жителей. Порою в нем слышат «взрывы». Также свечение над ТЭЦ иногда связывают с «пожаром». Обеспокоенные горожане публикуют свои догадки в соцсетях, одновременно вызывая тревогу и фейспалмы.

ИА «Орелград»