Теплоэнергетики предупреждают жителей Орла о возможном шуме

3.4.2023 | 17:00 Новости

Работы на ТЭЦ связаны с плановой очисткой и консервацией оборудования.

Фото Орловского филиала АО «Квадра»

В филиале АО «Квадра» сообщают, что в период с 3 по 6 апреля с 8.00 до 20.00 на Орловской ТЭЦ будут выполнять плановые работы. Речь идет об очистке генерирующего оборудования от отложений с помощью пара и кислорода. Работы будут сопровождаться шумом. Его уровень не превысит допустимых норм, уверяют в организации.

«Все это повышает надежность и эффективность работы оборудования, и гарантирует качественное энергоснабжение потребителей», — говорится в сообщении Орловского филиала АО «Квадра».

Отметим, шум ТЭЦ иногда становится поводом для беспокойства жителей. Порою в нем слышат «взрывы». Также свечение над ТЭЦ иногда связывают с «пожаром». Обеспокоенные горожане публикуют свои догадки в соцсетях, одновременно вызывая тревогу и фейспалмы.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования