В Орле выставили на торги остановку, библиотеку и Дом творчества

Часть выставлено на торги имущества находится в залоге у областного департамента.



Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило заинтересованные лица о проведении 17 апреля 2023 года аукциона на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества. Торги пройдут в 11 часов в малом зале администрации города Орла. Аукцион будет открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов. Предметом аукциона является заключение договоров аренды целого ряда объектов, которые находятся в собственности города.

Так, одним из лотов станет остановочный торговый павильон общей площадью 20,7 кв. м, расположенный на улице Машиностроительной. Также на торги выставляется нежилое помещение библиотеки общей площадью 39,5 кв. м, расположенное по переулку Бетонному. Еще одним лотом станет нежилое помещение Дома детского творчества Заводского района города Орла, общая площадь которого составляет 72,3 кв. м.

Всего на торги будет выставлено десять муниципальных помещений. Примечательно, что четыре из них находятся в залоге у департамента финансов Орловской области до 14 мая 2024 года. Срок аренды объектов варьируется от 1 года 17 дней до 3 лет. Начальная цена, которая представляет собой размер арендной платы, установлена отдельно для каждого объекта. Шаг аукциона (величина повышения) устанавливается в размере пяти процентов от начальной минимальной цены договора, то есть от цены лота. Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, то есть наиболее высокий размер годовой арендной платы.

В аукционе могут принять участие как юридические, так и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в извещении. Кроме того, им придется внести задаток по выбранному лоту на счет организатора аукциона в установленные сроки. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона. Отметим, что окончание срока подачи заявок на участие в аукционе назначено на 16 часов 6 апреля.

ИА «Орелград»