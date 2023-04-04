Под Орлом осудили «пьяного водителя-рецидивиста»

«Отмотавший» срок пьяный водитель надолго вернется в колонию.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда, житель Орловской области получил обвинительный приговор по обвинению в умышленном преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта. В ведомстве отметили, что ранее, в 2020 году, данный гражданин был признан виновным в повторной пьяной езде и получил полтора года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Тогда же его на три года лишили водительских прав. Из колонии он вышел в июле 2021 года. Как показали дальнейшие события, на путь исправления он не встал.

В феврале 2022 года сотрудники ДПС около 15 часов дня остановили для проверки автомобиль ВАЗ-211001. Поведение водителя показалось им подозрительным – по внешним признакам, мужчина был нетрезв. Гаишники тут же отстранили его от управления автомобилем. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на месте. В соответствии с актом освидетельствования содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе у него составило 0,493 мг/л при допустимых 0,16 мг/л.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). По данному обвинению ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок четыре года.

Однако, как выяснилось, в январе 2023 года этот же гражданин получил приговор по аналогичной статье от Заводского районного суда города Орла, причем данный вердикт уже в марте 2023 года был оставлен в силе апелляционным определением Орловского областного суда. В результате по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний «вечно пьяный» водитель окончательно получил наказание в виде лишения свободы на три с половиной года, отбывать которое он должен в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 8000 рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет 10 месяцев.

ИА «Орелград»