Следственную волокиту обсудили в прокуратуре

4.4.2023 | 13:10 Закон и порядок, Новости

Недостатки в расследовании преступлений стали темой ведомственного совещания.

Как уже рассказывал «Орелград», прокурор Орловской области Алексей Тимошин провел координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. В нем приняли участие руководители региональных управлений ФСБ Вячеслав Князьков, МВД Юрий Савенков, СУ СК Петр Юдин, врио начальника ФСИН Станислав Чижиков и другие. Участники совещания в числе прочих вопросов рассмотрели соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства. Прокурор области отметил, что данный вопрос требует личного контроля и внимания всех руководителей правоохранительных органов.

«Алексей Тимошин обратил внимание, что удельный вес уголовных дел, оконченных свыше установленного законом срока, остается высоким, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. — В 2022 году он составил 45,2 процента, в истекшем периоде 2023 года – 45 процентов. Анализ показал, что продление сроков расследования уголовных дел обусловлено необходимостью проведения большого объема следственных действий, в том числе экспертиз. Вместе с тем имеются случаи явной волокиты и ненадлежащей организации работы правоохранительных органов».

В своем выступлении Алексей Тимошин также подчеркнул, что неоправданное затягивание сроков расследования нарушает такой базовый правовой принцип, как неотвратимость наказания. Это дает основания пострадавшим от преступлений людям усомниться в эффективности правоохранительной системы, в силе закона в целом. В результате обсуждения участники совещания сошлись во мнении, что необходимо повышать эффективность работы в указанной сфере и усиливать межведомственное взаимодействие.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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