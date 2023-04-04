Суд в Орле рассмотрел иск о самовозгорании

Местный житель пытался засудить индивидуального предпринимателя.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел очередной иск о защите прав потребителя. Как пояснили в пресс-службе суда, его подал житель Орловского района, а ответчиком стал индивидуальный предприниматель из областного центра. Истец сообщил в своем заявлении, что ранее приобрел у ответчика проточный водонагреватель, установил его в своем доме и использовал для личных нужд. В августе 2019 года в доме произошел пожар. Было установлено, что возгорание произошло в месте установки водонагревателя.

В ходе расследования причин пожара был зафиксирован факт оплавления провода в месте подключения кабеля к водонагревателю. При пожаре пострадало имущество истца. Последний посчитал, что причиной ЧП стал дефект купленного им водонагревателя. Поэтому он просил суд взыскать с ответчика не только стоимость водонагревателя, но и убытки от пожара, а также компенсацию морального вреда. В судебном заседании представитель ответчика иск не признал. Более того, по ходатайству предпринимателя была проведена судебная пожарно-техническая экспертиза.

«Установлен факт нарушения подключения внешней электропроводки к водонагревателю, а именно: применение кабеля несоответствующего сечения, а также дефект в подключении внешней проводки (многожильный провод вставлен в силовую клемму водонагревателя с клубкообразным заворачиванием, что привело к нагреву ПВХ изоляции кабеля выше температуры самовоспламенения)», — сообщает пресс-служба суда.

В результате суд пришел к выводу, что причиной пожара не были дефекты водонагревателя, и в связи с этим в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований. Решение уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»