В Орле смогут вводить льготу на проезд по платным дорогам

Областные власти начали корректировать дорожное законодательство.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел проект внесения изменения в статью 4 Закона Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». После принятий поправки в окончательной редакции региональный закон в своей обновленной версии вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

В соответствии с вышеуказанным федеральным законом полномочия правительства Орловской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности дополняются новым полномочием. Оно получит право утверждения порядка предоставления льготного проезда по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог или проезда по таким дорогам и таким участкам без взимания платы.

«Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, — говорится в пояснительной записке. — В законопроекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции». Принятие поправки не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Однако в то же время оно потребует принятия нормативного правового акта Орловской области, устанавливающего порядок предоставления льготного проезда по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Тем временем, губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии по осмотру автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Ее возглавил заместитель руководителя областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Евгений Литвяков. В состав комиссии включены представители казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик», ГУП «Дорожная служба» и Госавтоинспекции.

«Комиссии поручено в срок до 1 мая 2023 года осуществить осмотр автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, — сообщила пресс-служба губернатора. — Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» дано поручение использовать материалы и акты осмотра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения при формировании планов проведения работ по содержанию дорог».

ИА «Орелград»