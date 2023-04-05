Орловскую похлебку решили увековечить

Список «нематериальных памятников» пополнит кухня орловского села.

В Орле состоялось очередное заседание рабочей группы по формированию «Каталога объектов нематериального этнокультурного достояния Орловской области». Как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, для участия в нем пригласили эксперта — Бэлу Леонову, кандидата филологических наук, заведующего кафедрой культурного наследия Орловского государственного института культуры. Рабочая группа рассмотрела вопрос о внесении в вышеуказанный каталог объекта «Традиционная кухня села Ильинского Хотынецкого района Орловской области середины ХХ в.».

«Повседневная кухня жителей села Ильинского в середине ХХ века была простой: щи, похлебка, гречневая каша, кисель из овсяной муки, картошка, ржаной хлеб, осенью и зимой квашеная капуста и соленые огурцы, — пояснили в Центре народного творчества. — Сложные блюда, требующие много времени для приготовления, считали баловством. Пшеничный хлеб пекли только по престольным праздникам, на Ильин День, Знамение, а также на Пасху и Рождество».

Пшенная каша с добавлением молока также считалась праздничным блюдом, отмечают эксперты и говорят: люди старшего поколения вспоминают, что эта простая пища была очень вкусной, потому, что готовили ее в русской печи! По результатам заседания члены рабочей группы приняли единогласное решение о внесении традиционной кухни села Ильинского в региональный каталог, так что количество объектов нематериального этнокультурного достояния Орловской области прирастет.

Напомним, ранее Орловский облсовет народных депутатов принял закон «Об отдельных правоотношениях в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Орловской области». Этим нормативным правовым актом регулируются отдельные отношения в области выявления, сохранения, изучения, использования и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Орловской области, а также устанавливаются полномочия органов государственной власти региона.

ИА «Орелград»