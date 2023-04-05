Прибыль орловского бизнеса сократилась почти на треть

Годом ранее орловские предприятия работали рентабельнее, чем сейчас.

Орелстат сообщил о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе 2023 года. По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах за отчетный период времени сложился в сумме 2,314 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 174 орловских предприятия получили в отчетном периоде времени совокупную прибыль в размере 3,202 миллиарда рублей, а 99 предприятий имели убыток на сумму 888,1 миллиона рублей.

Сравнительный анализ показал, что текущие результаты уступают прошлогодним, причем уступают значительно. По итогам января 2022 года положительное сальдо орловского бизнеса составляло 3,069 миллиарда рублей, причем сальдированный положительный результат тогда в 1,7 раза превысил показатель 2020 года. Сейчас же сальдо хоть и осталось положительным, но по сравнению с показателем годичной давности оно стало меньше на 28,2 процента. Добавим, что по итогам всего 2022 года положительное сальдо составило 44,779 миллиарда рублей.

Отметим, что вся эта статистика приведена без учета субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, а также банков, страховых организаций и государственных и муниципальных учреждений. В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом. Наибольшее количество прибыльных предприятий зафиксировано в этом году в сфере добычи полезных ископаемых – все представители данного бизнеса сработали с прибылью.

На втором месте идет строительство (83,3 процента прибыльных предприятий), далее – сельское хозяйство (78,3 процента), образование (77,8 процента), здравоохранение, информация и связь, торговля (по 75 процентов). Хуже всего обстоят дела у представителей сферы, которую статистики назвали так – «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги». В этом секторе зафиксировано 71,4 процента убыточных организаций. Далее следуют поставщики коммунальных ресурсов, 65 процентов которых сработали в январе с убытком. Ровно половина убыточных предприятий насчитывается в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и научной деятельности.

ИА «Орелград»