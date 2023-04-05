Туристский код орловских городов оплатит область

Губернатор внес правку в госпрограмму развития культуры и искусства.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в паспорт государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». В документе появились новые пункты и разделы. Одно из новшеств устанавливает порядок предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по проектированию туристского кода центра городов. Финансирование в данном случае ведется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в Орловской области».

Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению станет областной департамент культуры, которому и поручено направлять субсидии в муниципальные бюджеты. За счет средств субсидии разрешено софинансировать комплекс мероприятий, предусмотренный проектом муниципалитета – участника соответствующего федерального конкурса. Напомним, что основное финансирование по созданию туристских кодов исторических центров городов лежит на федеральном бюджете. Города участвуют во всероссийском конкурсе, предоставляя на него свои проекты.

Победители по результатам конкурса получают право на государственную поддержку в виде гранта. Проектирование туристского кода центра города включает в себя целый ряд мероприятий, в том числе: обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков для удобной пешеходной навигации российских и иностранных туристов; обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий; размещение архитектурной фасадной подсветки зданий, формирующих фронт застройки ключевых туристских улиц. Также предусматривается устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями, установка и обустройство туристско-информационных центров (ТИЦ), формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды, обустройство фотозон и смотровых площадок, оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок.

Согласно постановлению губернатора Клычкова, для получения субсидий орловским городам надо выполнить несколько обязательных условий. Первое из них — наличие муниципальной программы по территориально-пространственному развитию центра города, на софинансирование которой будет предоставляться субсидия. Второе обязательное условие — наличие в бюджете муниципального образования собственных ассигнований на реализацию проекта. Также городам придется заключать с департаментом культуры соглашения о предоставлении субсидий.

«Предельный уровень софинансирования Орловской областью расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий составляет не более 99,9 процента объема указанного расходного обязательства муниципального образования, — говорится в документе. — Уровень софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования устанавливается в размере не менее 0,1 процента. Допускается финансирование мероприятия за счет собственных доходов бюджета муниципального образования в объемах, превышающих 0,1 процента, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии».

ИА «Орелград»