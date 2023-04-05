В Орловской области оштрафовали подрядчика за срыв сроков ремонта ФАПа

Пункт в Краснозоренском районе отремонтировали с серьезным отставанием от графика.

Как сообщают в областной прокуратуре, в ноябре прошлого года в рамках нацпроекта «Здоровье» в Краснозоренском районе приступили к капитальному ремонту местного ФАПа. Подрядчиком работ выступило ООО «Строительная компания «Гранит». По итогу сроки исполнения муниципального контракта были сорваны.

По требованию прокуратуры в отношении директора организации возбудили административное дело о бездействии. Рассмотрев материалы проверки, суд признал руководителя подрядной организации виновным и назначил ему в качестве наказания штраф. В доход государства директор должен выплатить 30 тысяч рублей.

Добавим, что в настоящее время капремонт ФАПа завершен в полном объеме.

Аналогичная история с Павловским ФАПом Залегощенской ЦРБ. Его ремонтировало ООО «Долина». Контракт был заключен в сентябре 2022 года. Все работы должны были завершить до конца ноября, но не вышло. Ответственность за нарушение условий контракта возложили на инженера организации. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»