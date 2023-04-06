Чиновники не видят оснований для отмены строительства скандальной дороги в Орле

Ранее граждане обратились к главе СКР Александру Бастрыкину, заявив, что межквартальный проезд нарушит их права.

Обсуждение с привлечением представителей горадминистрации, Горсовета состоялось 5 апреля. Орловцы снова высказали свои опасения. О ходе диалога рассказал председатель Горсовета Василий Новиков.

«В свою очередь начальник управления градостроительства Мария Родштейн подчеркнула, что в настоящее время нет законных оснований для отмены строительства этой дороги и она должна быть построена в рамках предписания прокуратуры, которая требует от администрации обеспечить проезд к новостройкам на улице Космонавтов», — написал Василий Новиков в соцсетях.

Работы должны начаться в мае, сообщила Мария Родштейн.

Депутаты намерены еще раз вернуться к теме на заседании профильного комитета.

Проект был презентован еще в 2021 году. По информации администрации Орла, это единственное доступное решение, реализация которого не растянется на десятилетие. Проезд с улицы Бурова невозможен из-за большого количества инженерных сетей, с Кузнецова – необходимо изъятие частных домовладений, строительство эстакады. Жители домов по улице Орловских партизан возмущены предстоящей вырубкой сотен деревьев, возможным увеличением интенсивности движения, близостью дороги к выходам из подъездов и спортплощадке.

ИА «Орелград»