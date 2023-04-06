Дефицит бюджета Орла превысит 1 миллиард рублей

Очередные поправки в бюджет по просьбе мэрии внесли депутаты горсовета.

В Орле вступило в силу решение Горсовета народных депутатов о внесении изменений в бюджет областной столицы на 2023 год. Оно было принято на прошедшей сессии с подачи администрации города. Проект решения был внесен в парламент мэром Орла. В частности, в обновленной редакции утверждены основные характеристики главного финансового документа. Так, общий объем доходов бюджета города Орла установлен в сумме 11,713 миллиарда рублей, общий объем расходов — в сумме 12,718 миллиарда рублей.

Таким образом, прогнозируемый дефицит бюджета областного центра на текущий год составляет 1,004 миллиарда рублей, или 31,9 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. При этом источники финансирования дефицита бюджета города остались прежними. По сути, в бюджете предусмотрен только один такой источник, а именно выпуска от реализации 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель».

Как уже писал «Орелград», торги, уже пятые по счету, назначены на 5 мая 2023 года. Лот планируется продать за 1,008 миллиарда рублей. Однако нет гарантии, что аукцион состоится, ведь в предыдущие два года не нашлось желающих приобрести муниципальные акции двух гостиниц на предлагаемых условиях. Добавим, что в обновленной версии бюджета верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года установлен депутатами в сумме 2,52 миллиарда рублей, то есть в 2,5 раза больше, чем потенциально может принести городу продажа гостиниц.

Кроме того, городские парламентарии установили новый размер резервного фонда администрации города Орла. На 2023 год он составит 17,534 миллиона рублей, на 2024 и 2025 годы – по 10 миллионов рублей. Напомним, что за счет резервного фонда финансируется ликвидация последствий ЧП и обеспечиваются некоторые социальные выплаты, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.

ИА «Орелград»