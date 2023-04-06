Орловские аграрии резко нарастили экспорт муки

6.4.2023 | 15:00 Новости, Экономика

Объемы отгрузки пшеничной муки за рубеж выросли в 2,3 раза.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Орловская область более чем в два раза нарастила объемы экспорта пшеничной муки. Согласно приведенным данным в первом квартале 2023 года под контролем специалистов указанного ведомства только в Беларусь было отгружено 12 партий пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта общей массой 244 тонны. Это в 2,3 раза больше, чем было отгружено такой же муки за аналогичный период 2022 года.

«Качество и безопасность экспортных партий подтверждены протоколами испытаний подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», — уточнили в ведомстве. — Фитосанитарные сертификаты оформлены в соответствии с действующим законодательством в области карантина растений».

Кроме того, в Беларусь из Орловской области на днях был отправлен первый вагон рапсового шрота. Речь идет о продаже первой партии кормовых добавок общим весом 70 тонн. Производителем является предприятие по переработке масличных культур «Орелмасло». Отгрузка шрота в Беларусь была проконтролирована сотрудниками отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

«Продукция отправлена железнодорожным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза, — добавили в ведомстве. — Подконтрольный госветнадзору груз признан безопасным в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность подтверждены исследованиями филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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