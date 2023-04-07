В Орле почитают Островского и поговорят с Колядиным

Два интересных мероприятия пройдут в областной библиотеке в апреле.

В День космонавтики, 12 апреля в 12.00 в Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится седьмой ежегодный конкурс-экспромт чтецов литературных произведений «Читай, Россия!». Впрочем, к самой космонавтике он отношения не имеет. Как сообщили организаторы, участниками конкурса станут студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений Орловского государственного института культуры. Для экспромт-освоения им предложат фрагменты из драматических произведений юбиляра года – Александра Островского.

«Как всегда, для подготовки участникам будет дано всего 10 минут, — пояснили в областной библиотеке имени Бунина. — За это время надо внимательно прочитать выбранный в результате жеребьевки отрывок, понять его смысл, подумать о способах передачи эмоциональной составляющей текста при выразительном чтении вслух. Определит победителей профессиональное жюри, в состав которого войдут преподаватели Орловского государственного института культуры и Орловского областного колледжа культуры и искусств».

Еще одно интересное мероприятие пройдет в библиотеке 25 апреля. На 14.00 часов в универсальном читальном зале запланирована встреча с заслуженным деятелем искусств, сценаристом и кинорежиссером Игорем Колядиным. В ее рамках состоится презентация книги «Николай Миллиоти. Возвращение» и показ фильма Колядина «Неизвестный Николай Миллиоти». В «Бунинке» пояснили, что Миллиоти был ярчайшим художником и значительной фигурой российской художественной жизни XX века, стоял у истоков русского живописного символизма.

«Вторую половину жизни он провел в эмиграции, оставив большое «зарубежное наследие» — живопись, графика, дневниковые записи, а после смерти Николая Дмитриевича большая часть его наследия вернулась в Россию. Книга воспоминаний художника появилась благодаря его внучке Елене Миллиоти, актрисе театра «Современник». Приглашаем всех желающих на встречу с режиссером Колядиным. Гостей мероприятия ждет интересное общение, знакомство с книгой о замечательном русском художнике и просмотр фильма», — сообщили в библиотеке.

ИА «Орелград»