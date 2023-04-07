В Орле запретили продавать «Могучее вымя»

Надзорное ведомство выдало предостережение владельцу интернет-магазина.

В Орле выявлен интернет-магазин, предлагающий к продаже более 500 сортов сельскохозяйственных растений, не включенных в Госреестр. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники данного ведомства на постоянной основе проводят наблюдения обязательных требований в сфере семеноводства при реализации пакетированных семян сельскохозяйственных растений. Они выходят в рейды не только по торговым точкам и рынкам, но и проводят мониторинг таки продаж в Сети.

Именно в интернете в последнее время все чаще выявляют магазины, торгующие непонятно чем. В данном случае внимание проверяющих привлек интернет-магазин, который принадлежит орловскому индивидуальному предпринимателю. Сотрудники ТУ Россельхознадзора изучили прайс-листы, размещенные на этом сайте, и, вероятно, узнали много нового для себя. Было установлено, что ИП предлагает к продаже 2560 сортов пакетированных семян сельскохозяйственных культур.

Из них 588 сортов не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В частности, сомнению специалисты подвергли такие сорта продававшихся томатов, как «Цыпочка», «Могучее Вымя», «Наливные пальчики» и другие.

«С целью предупреждения нарушений обязательных требований в области семеноводства ИП объявлены соответствующие предостережения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Всего с начала года Управлением Россельхознадзора выявлено 10 интернет-магазинов, предлагающих к продаже семена, сорта которых не включены в Госреестр, объявлено 265 предостережений».

ИА «Орелград»