Отказавшегося от освидетельствования орловца лишили прав на три года

Мужчина был признан виновным в повторной пьяной езде.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Напомним, данная статья влечет уголовную ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как сообщили в пресс-службе суда, местный житель дважды в течение 2022 года был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года, причем за каждое совершенное административное правонарушение.

Несмотря на это, мужчина в третий раз попался полиции пьяным за рулем. Вернее, он был признан таковым. Из материалов дела следует, что он управлял личным автомобилем. Двигаясь по улицам поселка городского типа Залегощь, он был остановлен для проверки сотрудниками полиции. Последние заподозрили, что водитель нетрезв и потребовали от него пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако законное требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования подсудимый не выполнил. Поэтому в соответствии с примечанием 2 к статье 264 Уголовного кодекса РФ он был признан лицом, находящимся в состоянии опьянения.

При вынесении решения суд руководствовался принципом соразмерности назначения уголовного наказания. Он учел наличие смягчающих наказание обстоятельств и данные о личности подсудимого и пришел к убеждению, что исправление пьяного водителя возможно без его изоляции от общества. В результате мужчина получил наказание в виде обязательных работ на срок 460 часов с лишением права заниматься деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»