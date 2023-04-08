«Отравившемуся» шаурмой орловцу помогли засудить продавца

8.4.2023 | 9:07 Закон и порядок, Новости

Суд в Орле вынес решение по иску о защите прав потребителя.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области помогли местному жителю выиграть иск у владельца предприятия общественного питания. Как рассказали в пресс-службе ведомства, орловец сам подал заявление и попросил защитить его права в споре с индивидуальным предпринимателем. Основанием послужило оказание услуги общественного питания ненадлежащего качества.

Сообщается, что орловец в августе прошлого года посетил кафе, расположенное по переулку Пищевому в Орле. Там он купил шаурму. Съев ее, покупатель почувствовал такое недомогание, что был вынужден обратиться к медикам. В результате ему поставили диагноз «гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения» и дали рекомендации по лечению.
По данному факту сотрудниками Роспотребнадзора незамедлительно было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, а также внеплановая выездная проверка кафе. По итогам проведения указанных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, и временном запрете осуществления деятельности. Материалы рассмотрел суд, который принял решение о приостановлении работы кафе на 90 суток.

Затем суд рассмотрел иск о защите прав потребителя. Материалы проверок помогли истцу, ведь они свидетельствовали о причинении индивидуальным предпринимателем вреда здоровью потребителю при оказании услуги общественного питания. Заводской районный суд города Орла удовлетворил исковые требования.

«Согласно решению суда в пользу потребителя с ответчика взыскана компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора. — Общая сумма, взысканная судом с ИП в пользу потребителя, составила 30 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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