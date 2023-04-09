Орловца осудили за выдуманный грабеж

Суд под Орлом рассмотрел уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за заведомо ложный донос о совершении преступления. Как сообщили в пресс-службе суда, в мае 2022 года гражданин обратился в райотдел МВД. Он заявил о преступлении, которое совершили в отношении него некие лица, «персональные данные о которых ему не были известны». Мужчина просил привлечь их к уголовной ответственности. В полиции его самого предупредили о возможной уголовной ответственности по статье 306 УК РФ в случае, если заявление окажется ложным.

Мужчина, тем не менее, от своих планов не отказался и написал заявление, которое у него приняли и организовали по нему проверку. Как позже выяснилось, он оговорил невиновных, поскольку был недоволен их действиями и испытывал к ним личную неприязнь. Мужчина написал в заявлении, что некие молодые люди 28 мая 2022 года причинили ему телесные повреждения и одновременно похитили у него нагрудную сумку, в которой находилось 70 700 рублей, банковские карты и путевые листы. Иными словами, он обвинил незнакомых ему ребят в совершении в отношении него тяжкого преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Факты, изложенные в заявлении, гражданин подтвердил при его опросах сотрудниками полиции, по результатам которых были оформлены объяснения. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что сведения из заявления не соответствуют действительности, в связи с чем 27 июня 2022 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о грабеже. Одновременно на заявителя завели дело о ложном доносе. Представ перед судом, он вину полностью признавать не стал.

Он пояснил, что 28 мая поехал с соседом в парк встречать падчерицу, взял с собой сумку. С молодыми людьми в парке у него завязался конфликт, в результате которого ему были причинены телесные повреждения. Барсетка висела у него наперевес. Когда он сел в машину, то обнаружил, что ее нет. Поэтому он позвонил сначала в полицию, затем медикам, после чего проследовал с полицейскими в парк, где у него приняли заявление в служебном автомобиле. При этом, по его словам, он не утверждал, что его ограбил кто-то из ребят в парке, мол, хотел заявить только об избиении.

Однако непризнание вины в содеянном суд расценил как способ защиты от предъявленного обвинения и стремление таким образом избежать уголовной ответственности за совершенное деяние. Вместе с тем, суд оценил характеристики, которые дали «доносчику» по месту жительства и работы. В результате мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»