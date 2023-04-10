Краеведческий диктант посвятят освобождению Орла

Написать диктант по истории региона можно будет на семи площадках.

В Орловской области 15 апреля 2023 года в 11 часов в преддверии Международного дня памятников и исторических мест состоится интересное мероприятие — «Краеведческий диктант», главной темой которого станет 80-летие освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает Орловский краеведческий музей, который вместе с Орловским краеведческим обществом приглашает всех желающих принять участие в акции и проверить свои знания по истории Орловского края.

«К участию приглашаются дети от 14 лет и взрослые, — говорят организаторы. – Для участия в диктанте необходимо записаться на удобную для вас площадку и прийти за 20-25 минут до начала диктанта. Подведение итогов диктанта и награждение победителей состоится во время акции «Ночь музеев» 20 мая 2023 года в Орловском краеведческом музее».

Диктант будет проходить в Орловском краеведческом музее, Военно-историческом музее, Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. Бунина, а также в музеях и библиотеках районных центров Орловской области. Всего подготовлено семь площадок. Самая крупная из них будет организована в стенах областной библиотеки имени Бунина, она вместит 50 участников диктанта.

Самыми маленькими станут площадки в Дмитровске, Долгом и Змиевке, они смогут вместить по 10 частников акции. Впрочем, это и неудивительно, так как площадки для написания диктанта там подготовлены в музеях: в Дмитровском историко-этнографическом музее, Краеведческом музее Должанского района и Историко-краеведческом музее Свердловского района.

ИА «Орелград»