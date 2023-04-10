В краеведческом музее появилось спецоборудование

Музей получил необходимые инструменты по линии нацпроекта «Культура».

В Орловском краеведческом музее появилось сразу несколько новшеств. Как рассказали в учреждении, прежде всего, в рамках реализации национального проекта «Культура» поступило фотооборудование для оцифровки музейных предметов. Оно имеет огромное значение, так как в стране поставлена задача по оцифровке всех музейных предметов. Музеи должны будут передать соответствующую информацию в Государственный каталог Музейного фонда до конца 2025 года. Однако задача это непростая.

Так, согласно официальным данным в настоящее время собрание Орловского краеведческого музея превышает 180 тысяч единиц хранения. Процесс оцифровки же проходит в несколько этапов, так как музейные объекты надо сфотографировать с разных ракурсов. Поэтому краеведческий музей в Орле оснастили не только специальным фотооборудованием, но и специально отведенным местом для съемки.

«В процессе съемки сталкиваешься с разными предметами, и каждый имеет свои определенные характеристики: материал, техника, размеры, а также сохранность, что приводит к разным уровням сложности в процессе оцифровки, — говорит фотограф музея Светлана Михайлова. — Это и правильно подобранный фон, работа с настройкой фотокамеры и освещения. Благодаря профессиональному оборудованию работа по оцифровке музейных коллекций облегчается, и процесс движется быстрее».

Еще одним новшеством стало появление в выставочных залах трековых систем освещения. Они также были установлены в рамках нацпроекта «Культура», на сегодня трековые системы работают в четырех выставочных залах Орловского краеведческого музея и его филиала – Военно-исторического музея. В краеведческом музее уточнили, что ежегодно в его стенах реализуется более 40 выставочных проектов. А успех выставки зачастую определяется именно качеством освещения выставочного пространства.

«Обновленная система освещения выставочных залов музея подчеркнет уникальность каждого экспоната и поможет посетителю сориентироваться в музейном пространстве», — подчеркнули в учреждении.

ИА «Орелград»