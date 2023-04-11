Эксперты группы компаний «ОДСК» назвали самый популярный вид ипотеки

Жители Орловской области все чаще выбирают семейную ипотеку, как способ улучшить свои жилищные условия. Количество сделок с данным видом займа выросло в 1,8 раза.

Так, в группе компаний «ОДСК», в которую входит крупнейший застройщик региона «Орелстрой», подсчитали, что на конец прошлого года на семейную ипотеку приходилось 30,9% всех сделок группы компаний. По итогам первых трех месяцев этого года доля семейной ипотеки составила уже 59,8%.

В Центробанке РФ подтверждают, семейная ипотека вышла на первое место по объему выдачи. Вероятно, дело в том, что 1 января 2023 года условия данного вида ипотеки стали более лояльными. Теперь она доступна не только семьям с детьми, рожденными после 2018 года или детьми-инвалидами, но и всем семьям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет.

При этом минимальный первоначальный взнос по программе составляет всего 15% от стоимости жилья. А в качестве первоначального взноса или его доли можно использовать материнский капитал. В Орловской области по программе семейной ипотеки можно получить до 6 миллионов рублей.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ — ПАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОРЕЛСТРОЙ». САЙТ — ORELSTROY.RU.