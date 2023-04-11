В Орле новыми ЛиАЗами доукомплектуют четыре маршрута

11.4.2023 | 10:43 Новости, Общество

Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Тема «всплыла» во время последнего прямого эфира в социальных сетях с участием губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Одна из зрительниц спросила Клычкова о том, пустят ли по 35-му автобусному маршруту какие-то из новых ЛиАЗов, закупленных для «ТТП» и запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем месяце. Также орловчанка упомянула, что мэр Орла Юрий Парахин обещал усилить этот маршрут именно муниципальным общественным транспортом.

Мэр сам отреагировал на это сообщение и уточнил, что пока в зоне особого внимания находятся другие маршруты. «У них [МУП «ТТП»] пока полностью не «закрыты» ещё 16, 26, 48 и 59 маршруты в необходимом количестве. Только после них будем думать о других маршрутах», — пояснил Парахин.

ИА «Орелград»

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