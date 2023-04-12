Орловские чиновники пытались незаконно продать землю?

УФАС выдало предписание об аннулировании результатов скандального аукциона.

Комиссия Орловского УФАС России нашла в действиях администрации Хотынецкого района Орловской области нарушение пункта 7 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Также этой администрации выдано предписание о совершении действий, «направленных на устранение нарушения порядка организации аукциона путем аннулирования аукциона». Кроме того, надзорное ведомство поставило вопрос о привлечении к административной ответственности виновное должностное лицо.

Такое решение было принято по результатам рассмотрения антимонопольной службой жалобы, поступившей от одного из участников торгов. Из нее следует, что администрация района выступила организатором аукциона по продаже земельного участка в поселке городского типа Хотынец, площадью 376 квадратных метров. Согласно конкурсной документации, участок относится к категории земель населенных пунктов, а вид его разрешенного использования — ремонт автомобилей.

Аукцион был проведен 20 марта, организаторы определили победителя. Но затем в УФАС поступила жалоба, и торги были приостановлены. Заявитель посчитал, что организатор торгов на самом деле не обладал правом проведения аукциона по заключения договора купли-продажи указанного участка, а должен был провести аукцион на право заключения договора аренды этой земли. Дело в том, что власти не вправе продавать землю, на которой предусматривается строительство капитальных объектов. Но сдавать ее в аренду можно.

В данном случае, как установила комиссия УФАС, вид разрешенного использования, согласно общероссийскому классификатору, предусматривает капитальное строительство, например, здания автомастерской. Кстати, чиновники с такой трактовкой не согласились. Они представили в УФАС возражения, из которых следует, что «вид разрешенного использования земельного участка не обязывает производить строительство капитальных объектов». Поэтому возможно проведение аукциона по продаже земельного участка.

Но антимонопольщики установили, что в данном случае в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка действительно предусматривается возможность строительства здания или сооружения, следовательно, автор жалобы был прав, а организатор торгов допустил нарушение пункта 7 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.

ИА «Орелград»