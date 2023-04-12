В Орле стартовал фестиваль «Святой Георгий»

Условия проведения традиционного фестиваля утвердила администрация губернатора.

В Орле стартовал XXI Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий-2023». Он продлится по 5 мая 2023 года. Соответствующий приказ издала администрация губернатора и правительства Орловской области. Организаторами выступают областное управление по реализации общественно-патриотических проектов, общественная организация «Молодежное братство во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия», некоммерческие организации «Символик» и «Социально-культурный фонд развития и инновации». Власти распорядились провести фестиваль с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В этом году фестиваль посвящен 1720-летию памяти покровителя христианского воинства Великомученика и Победоносца Георгия, 910-летию памяти преподобного священномученика Иоанна Кукши – просветителя вятичей, покровителя земли Орловской, 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, а также 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Главная цель – пропаганда и популяризация музыкального и поэтического творчества, патриотической, военной и православной направленности среди молодежи.

Для участия в программе фестиваля приглашаются: авторы и чтецы стихотворений и прозы, коллективы и исполнители произведений, соответствующих тематике. Возраст участников в номинациях исполнитель (соло), исполнитель (ансамбль, хор), «Русский танец» и «Русская духовная поэзия» ограничен с 14 до 35 лет. В номинациях автор-исполнитель (автор текста и музыки песен), автор музыки песен, автор стихотворения – возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится в два этапа. Первый – отборочный, он продлится по 20 апреля и предусматривает просмотр жюри видеозаписей с выступлением участников, не проживающих постоянно или не расположенных на территории Орловской области. Прослушивание участников (в том числе не проживающих постоянно или не расположенных на территории Орловской области) пройдет в зале Орловской государственной филармонии 22 апреля. Затем будут определены победителя.

Второй этап – заключительный. Это будет гала-концерт, который состоится 5 мая в концертном зале Орловского государственного института культуры» (г. Орел, ул. Лескова, д. 15, начало в 18.30). Специальный приз будет вручен за лучшую военно-патриотическую песню. Одному из участников жюри присуждает Гран-при фестиваля. Кстати, один участник может стать победителем в нескольких номинациях. Победители и лауреаты получат в награду дипломы и памятные подарки. Награждение пройдет на гала-концерте.

ИА «Орелград»