Администрация горпарка Орла попросила воздержаться от прогулок

С 17 по 21 апреля территорию будут обрабатывать от клещей.

Реактивы могут представлять опасность для здоровья и жизни, предупреждают в группе Горпарка.

«Администрация городского парка культуры и отдыха настоятельно просит орловцев и гостей города воздержаться от прогулок в парке, дабы не подвергать риску себя и своих близких».

Напомним, на 12 апреля в 11 муниципальных образованиях региона в медицинские организации обратилось 45 пострадавших от укусов клещами, 15 из них – дети. По данным орловского управления Роспотребнадзора случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

ИА «Орелград»