Администрация горпарка Орла попросила воздержаться от прогулок

С 17 по 21 апреля территорию будут обрабатывать от клещей.
Реактивы могут представлять опасность для здоровья и жизни, предупреждают в группе Горпарка.
«Администрация городского парка культуры и отдыха настоятельно просит орловцев и гостей города воздержаться от прогулок в парке, дабы не подвергать риску себя и своих близких».
Напомним, на 12 апреля в 11 муниципальных образованиях региона в медицинские организации обратилось 45 пострадавших от укусов клещами, 15 из них – дети. По данным орловского управления Роспотребнадзора случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.
ИА «Орелград»