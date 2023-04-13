Администрация горпарка Орла попросила воздержаться от прогулок

13.4.2023 | 18:01 ЖКХ, Новости

С 17 по 21 апреля территорию будут обрабатывать от клещей.

Реактивы могут представлять опасность для здоровья и жизни, предупреждают в группе Горпарка.

«Администрация городского парка культуры и отдыха настоятельно просит орловцев и гостей города воздержаться от прогулок в парке, дабы не подвергать риску себя и своих близких».

Напомним, на  12 апреля  в  11 муниципальных образованиях региона в медицинские организации обратилось 45  пострадавших от укусов клещами, 15 из них – дети. По данным орловского управления Роспотребнадзора случаев  заболевания  иксодовым  боррелиозом  не  зарегистрировано.

ИА «Орелград»

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