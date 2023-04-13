Более 120 орловских семей потратили материнский капитал на образование детей

13.4.2023 | 15:37 Новости, Образование

Это около 5% от всех получателей. Об этом сообщили в региональном Социальном фонде.

Фото Департамента образования Орловской области

Так, с начала 2023 года заявление на распоряжение маткапиталом в качестве оплату образовательных услуг подали 126 семей из Орловской области. По России Соцфонд принял уже более 68 тысяч подобных заявок. В общей сложности было перечислено уже более 2 миллиардов рублей.

Напомним, что средствами материнского капитала можно оплатить услуги детского сада, обучения по дошкольным программам, а также по программам основного и дополнительного образования. Также допускается потратить деньги на содержание, присмотр и уход за ребенком.
Возможно оплатить средствами материнского капитала проживание и коммунальные услуги в общежитии в период обучения. При этом использовать средства можно на любого из детей в семье с условием, что на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Средства перечисляются на счет организации или индивидуального предпринимателя, оказывающего образовательные услуги. После одобрения Социальный фонд перечисляет средства в течение пяти рабочих дней. Все подробности о способах распоряжения маткапиталом и подаче заявлений можно узнать на портале Госуслуг и сайте Социального фонда РФ.

ИА «Орелград»

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