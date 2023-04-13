Облсуд смягчил наказание похитителю икон и самоваров

Апелляционная инстанция «скостила» вору срок на два месяца.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую культурную ценность. Как сообщили в пресс-службе облсуда, сам осужденный не обжаловал ранее вынесенный в отношении него приговор Железнодорожного районного суда. Поводом для пересмотра судебного решения явилось апелляционное представление прокурора.

Как уже писал «Орелград», суд первой инстанции 31 января 2023 года признал местного жителя виновным по двум эпизодам части 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую культурную ценность), а также по части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Было установлено, что в мае 2022 года юноша неоднократно залезал в дом своего соседа через форточку. Оттуда он похитил старинные иконы и самовары, которые согласно заключению эксперта относятся к предметам, имеющим особую культурную ценность.

В облсуде уточнили, например, что были похищены икона «Воскресение Христово, южные губернии Российской империи, первая половина ХIX в.», икона «Богоматерь Неопалимая купина, центральные губернии Российской империи, первая половина ХIX в.», икона «Избранные святые. Пятичастная», самовар жаровый формы «банка», 1898 г., г. Тула, самовар жаровый формы «шар», конец XIX в., г. Тула. Также форточник похитил самовар жаровый угольный формы «рюмка», 1930-е гг. Тульского патронного завода, который к особым культурным ценностям не относится. Общая стоимость похищенного составила 145 тысяч рублей.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимый признал вину по всем эпизодам, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, в результате чего почти все похищенное им имущество было возвращено законному владельцу», — отметили в пресс-службе облсуда.

В апелляция судебная коллегия Орловского областного суда согласилась с доводом прокурора и исключила из приговора ссылку на погашенную судимость за преступление, совершенное подсудимым еще в несовершеннолетнем возрасте. В результате наказание было смягчено, срок сокращен на два месяца — до 2 лет 4 месяцев лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.

ИА «Орелград»