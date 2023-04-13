В Орловской области дорогу отремонтируют на пожертвования

13.4.2023 | 17:35 ЖКХ, Новости

Речь идёт о «безвозмездных поступлениях от юридических лиц».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Такая формулировка содержится в официальном документе, подписанном губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Изменения внесены в постановление о распределении средств Дорожного фонда на текущий год.

Дорога находится в Сосковском районе. Она идёт из районного центра через деревню Мураевку к селу Должонки. Сообщается, что в планах не только реконструкция существующей дороги, но и строительство обхода села Должонки.

«Безвозмездные поступления от юридических лиц» составят 4 миллиона рублей, общий объём финансирования этого проекта – 322 миллиона. Соответствующий контракт уже заключён с хорошо известной орловчанам компанией «Монолитстрой».

Напомним, что недавно глава Ливенского района Анатолий Шолохов предложил местным сельхозпредприятиям принять участие в восстановлении моста у деревни Крутое. Он обвалился в результате паводка, что существенно затруднило жизнь обитателей села (примерно 530 человек). Строение являлось временным и не относилось к муниципальной собственности, поэтому районные власти открыто заявили, что нуждаются в помощи и поддержке частных лиц и организаций.

ИА «Орёлград»

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