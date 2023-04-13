В Орловской области на нацпроекты направлено 1,8 миллиарда

Об этом объявил губернатор Андрей Клычков.

Информация прозвучала на совещании с главами муниципальных образований.

Как уточняет пресс-служба губернатора, всего до конца года на данные цели истратят около 9 миллиардов рублей. Таким образом, пока что освоено только 20% от всего запланированного финансирования.

Средства пойдут на обеспечение 45 региональных проектов в рамках федеральных национальных проектов.

За последние две недели на данные цели направлено 256 миллионов рублей. Основные расходы связаны с Красным мостом (139,9 миллионов).

Также средства перечислялись на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Рощинской улице (36,8 миллионов), выплаты семьям, где родился третий ребёнок (35 миллионов), капремонт медорганизаций и выплаты медработникам (20 миллионов), оснащение оборудованием школ, культурных и спортивных учреждений (17,4 миллиона).

В менее значительные суммы обошлось строительство школы в Ливнах, закупка лекарств для пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, строительство станции умягчения Окского водозаборного узла, господдержка лучших учреждений культуры.

ИА «Орёлград»