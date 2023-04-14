Автодорогу «Глазуновка – Степная» обещают отсыпать щебнем

Департамент дорожного хозяйства Орловской области ответил на жалобы автомобилистов.

По информации чиновников, автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Глазуновка – Степная» имеет протяженность 21,974 км. Ремонт на всей протяженности выполнить не предоставляется возможным, отметили в Департаменте, сославшись на ограниченность Дорожного фонда региона. Провести ямочный ремонт осенью 2022 года помешало «наступлением раннего зимнего периода».

«Окончательный перечень видов и объемов работ по приведению покрытия проезжей части вышеуказанной автомобильной дороги в состояние, обеспечивающее безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, будет определен по результатам весеннего осмотра дорог 2023 г».

Подсыпка в ямы щебня запланирована на апрель, сообщили в Департаменте.

ИА «Орелград»