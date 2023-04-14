Мэр попросил горожан помочь с выбором бренда Орла

Перед этим Юрий Парахин встретился с предпринимателями.

Участниками встречи стали ремесленники, рестораторы и владельцы личных подсобных хозяйств. Мэр обсудил с ними развитие фестивального движения, планы на День города, будущее городских ярмарок, а также планы по созданию городского бренда.

На своей странице «Вконтакте» Парахин обратился к орловчанам: «Орловский спис — про всю Орловскую область. Глиняные игрушки — про Новосильский и Ливенский районы. Кружево — про Мценск, гармошка — про Ливны. А что может быть брендом города Орла? Пишите свои предложения, обсудим».

ИА «Орёлград»