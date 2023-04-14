Под Орлом нашли колбасу из будущего

В сопроводительных документах была указана авансовая дата производства.

В Орловской области сотрудника Новодеревеньковского районного потребительского общества за авансовую дату выработки продукции на 20 дней лишили права оформления сопроводительных документов в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, решение было принято в отношении уполномоченного лица по итогам проведенного мониторинга. В ходе последнего сотрудники ведомства выявили факты сертификации продукции с так называемой авансовой датой выработки.

«Так, 24 марта 2023 года уполномоченным лицом Новодеревеньковского районного потребительского общества были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию (колбаса вареная категория Б «Русская» 57) с авансовой датой выработки – 26.03.2023, — сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — По результатам мониторинга хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, кроме того, уполномоченное лицо заблокировано на 20 дней в системе «Ветис Паспорт».

Это не единственное нарушения, выявленное сотрудниками ведомства при проведении мониторинга данных, внесенных во ФГИС «Меркурий». Так, сотрудники Орловского межрайонного отдела ТУ Россельхознадзора вскрыли факты оформления двумя юридическими лицами и тремя индивидуальными предпринимателями электронных ветеринарных сопроводительных документов с указанием недостоверных сведений о транспортных средствах, используемых для перемещения подконтрольной продукции животного происхождения.

«Это нарушает прослеживаемость подконтрольных грузов, — пояснили в ведомстве. — В апреле 2023 года с целью обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере ветеринарии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

ИА «Орелград»