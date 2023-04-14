В Орле многоэтажка загорелась снаружи

14.4.2023 | 10:29 Новости, Происшествия

Причиной стал крупногабаритный мусор.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

О необычном пожаре рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ЧП произошло в Северном районе на улице Орловских партизан около 23:30. Воспламенился крупногабаритный мусор, оставленный у одного из многоквартирных домов.

Жильцы проявили сознательность и не только позвонили в пожарную службу, но и, ещё до прибытия её сотрудников, потушили пожар самостоятельно. Однако пламя всё же успело повредить окно в одной из квартир первого этажа.

Всего за сутки сотрудники орловского Управления МЧС совершили 44 выезда на ликвидацию возгораний, в основном — на тушение травы и мусора.

ИА «Орёлград»

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