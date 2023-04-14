В Орловской области разбился мотоциклист

Сезон «мотоДТП» продолжается.

На этот раз водитель мотоцикла стал единственным участником аварии.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло накануне в 16:15 на трассе «Крым» рядом с деревней Башкатово (она находится во Мценском районе). Водитель, мужчина 1961-го года рождения, управляя мотоциклом «Урал», допустил съезд в правый кювет (по ходу движения транспортного средства).

В результате ДТП водитель получил повреждения и был госпитализирован.

Всего за сутки в области зарегистрировано 14 ДТП в которых пострадали двое человек.

В отчёте за предыдущие сутки ГИБДД также сообщала о нескольких авариях с участием мотоциклов.

ИА «Орёлград»